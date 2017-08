KNVB maakt categorie-indeling bekend en wacht met twee Eredivisionisten

De KNVB heeft de nieuwe categorie-indeling van clubs in het betaald voetbal bekendgemaakt. Twaalf clubs zitten in de beste categorie 3, terwijl twintig clubs deel uitmaken van de veilige categorie 2. Geen enkele club verkeert in de slechtste categorie 1, zo laat de voetbalbond dinsdagochtend weten.

Almere City en VVV-Venlo maken promotie: zij ruilen categorie 2 in voor categorie 3. Fortuna Sittard verlaat de gevarenzone en zit in categorie 2. Er zijn geen clubs gezakt ten opzichte van het vorige meetmoment. Roda JC Kerkade en ADO Den Haag zijn nog niet ingedeeld: de beslissing van de licentiecommissie over de indeling van beide clubs volgt later.

Bij het vorige meetmoment in februari zat ADO in categorie 2, terwijl Roda nog in de gevarenzone zat. Per jaar zijn er drie meetmomenten van de licentiecommissie. Clubs in categorie 1 moeten werken aan financieel herstel met een eigen plan van aanpak. Categorie 2 is 'voldoende' en categorie 3 'goed'.

Categorie 3:

Ajax, Almere City, AZ, SC Cambuur, Excelsior, Feyenoord, Go Ahead Eagles, FC Groningen, sc Heerenveen, PSV, VVV-Venlo en Willem II.

Categorie 2:

FC Den Bosch, FC Dordrecht, FC Eindhoven, FC Emmen, Fortuna Sittard, De Graafschap, Helmond Sport, Heracles Almelo, MVV Maastricht, NAC Breda, NEC, FC Oss, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, Telstar, FC Twente, FC Utrecht, Vitesse, FC Volendam en PEC Zwolle.

Categorie 1:

Geen.