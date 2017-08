Nasri verlaat Manchester City na zes jaar voor Turks avontuur

Samir Nasri verlaat Manchester City, zo laat de Engelse topclub maandagmiddag weten via de officiële kanalen. De dertigjarige Fransman, die bij the Citizens overbodig werd bevonden, verkast naar Antalyaspor, waar hij voor twee seizoenen heeft getekend.

Het vertrek van Nasri bij de club van Josep Guardiola hing al een tijdje in de lucht. De middenvelder annex aanvaller, die nog tot medio 2019 vastlag in Manchester, gaat naar verluidt vier miljoen euro per jaar verdienen in Turkije, exclusief bonussen. De spelmaker hangt nog altijd een jarenlange schorsing boven het hoofd, omdat hij eind december een medisch centrum bezocht en daar de anti-dopingregels zou hebben geschonden.

Transfer! Samir Nasri speelt de komende twee seizoenen voor Antalyaspor! De Turken betalen Manchester City naar verluidt ruim dertien miljoen euro. #nasri #antalyaspor #mcfc Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 21 Aug 2017 om 5:19 PDT

Naar verluidt verkast Nasri, die vorig seizoen door City werd verhuurd aan Sevilla, voor ruim dertien miljoen euro naar Turkije. De ex-speler van onder meer Olympique Marseille en Arsenal gaat bij Antalyaspor samenwerken met onder anderen Samuel Eto'o. Nasri, die in 2011 voor 27,5 miljoen euro overkwam van the Gunners, heeft in totaal 176 officiële duels gespeeld voor City, waarin hij 27 keer scoorde en 40 assists afleverde.