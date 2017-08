Bazoer hoopt op Oranje: ‘Dan komt die voorselectie er heus wel’

Riechedly Bazoer speelde zijn laatste interland op 4 juni 2016, toen het Nederlands elftal met 0-2 won van Oostenrijk. Sindsdien heeft de middenvelder veel meegemaakt, waaronder een transfer van Ajax naar VfL Wolfsburg voor circa twaalf miljoen euro. Bazoer heeft echter niet meer gespeeld voor Oranje, maar heeft vertrouwen dat hij kan terugkeren bij het nationale team.

De twintigjarige middenvelder verloor zaterdag in dienst van Wolfsburg met 0-3 van het Borussia Dortmund van Peter Bosz. Na afloop van de wedstrijd was Bazoer in gesprek met FOX Sports kritisch. "Ik denk dat we als team niet goed hebben gespeeld, maar ik kan en moet zelf ook meer brengen. Ik ben niet blij met wat ik heb laten zien", aldus de middenvelder, die na een uur spelen gewisseld werd.

De ex-Ajacied werd ook gevraagd naar de laatste voorselectie van het Nederlands elftal, waar hij geen onderdeel van uitmaakte. "Natuurlijk houd je dat in je achterhoofd, maar helaas zit ik er niet bij." Bazoer kan zich er echter niet druk om maken dat bondscoach Dick Advocaat voorlopig geen beroep op hem doet. "Ik moet gewoon elke week mijn mannetje staan in de sterke competitie die de Bundesliga is. Dan komt die voorselectie er heus wel."