Müller na onhandig juichen langdurig aan de kant: ‘Dit is een grote schok’

Hamburger SV kan liefst zeven maanden niet beschikken over Nicolai Müller. De buitenspeler heeft zijn voorste kruisband gescheurd, zo meldt de Bundesligist via de officiële kanalen. Müller liep zijn blessure zaterdag op in de competitiewedstrijd tegen FC Augsburg.

In de achtste minuut opende de tweevoudig Duits international de score, waarna hij verkeerd terechtkwam na zijn juichsprong en struikelde over de cornervlag. Müller moest vervangen worden door Aaron Hunt. Meteen werd al gevreesd voor een zware blessure en die diagnose wordt zondagochtend bevestigd door HSV.

"Deze diagnose is een grote schok voor ons, een grote klap en een uiterst bittere seizoensstart voor Nicolai", zo vertelt sportief directeur Jens Todt. "We wensen hem een goed herstelproces toe. We hopen hem zo goed mogelijk te steunen."