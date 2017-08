Dost heeft belangrijk aandeel in ruime zege van nog perfect Sporting

Sporting Portugal heeft na drie speeldagen in de Liga NOS nog altijd geen punten laten liggen. De uitwedstrijd tegen Vitória Guimaraes eindigde in een 0-5 overwinning voor het team van trainer Jorge Jesus. Bas Dost nam twee treffers van os Leoes voor zijn rekening en heeft nu drie competitiedoelpunten achter zijn naam staan.

De openingstreffer van Bruno Fernandes in de tweede minuut mocht er zijn; hij mikte het leer vanaf een meter of twintig schitterend in de bovenhoek. Dost maakte er binnen een tijdsbestek van drie minuten 0-2 en 0-3 van. Uit een vrije trap van Marcos Acuña mocht hij ongehinderd met het hoofd de score verdubbelen en luttele minuten later kon hij simpel binnentikken, na een pass van Fábio Coentrao vanaf de linkerkant.

Sporting liep in het laatste half uur verder uit. Bruno Fernandes mocht oprukken richting het strafschopgebied en opteerde voor een schot van afstand, waar Joao Miguel geen antwoord op had: 0-4. In de slotminuten bepaalde Adrien Silva de eindstand, na een goede combinatie met Iuri Medeiros in het strafschopgebied.