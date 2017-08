Van der Wiel laat FC Twente liggen en kost Italianen één of twee miljoen euro

Gregory van der Wiel staat voor een vertrek op huurbasis bij Fenerbahçe. Diverse Turkse en Italiaanse media maken zaterdagavond melding van een akkoord tussen Fenerbahçe en Cagliari over een verhuurperiode voor één seizoen. In het contract is een optie tot koop opgenomen, zo verzekert La Gazzetta dello Sport. Cagliari bevestigt dat de gesprekken gaande zijn.

In eerste instantie betalen i Rossoblu een miljoen euro om de rechtsback te huren. Als de Serie A-club ervoor kiest om gebruik te maken van de optie tot koop, moet Cagliari nogmaals een miljoen euro overmaken naar Istanbul. Het contract van Van der Wiel bij Fenerbahçe loopt nog drie seizoenen door, maar de vleugelverdediger heeft weinig uitzicht op speeltijd.

Onder Dick Advocaat kwam de Nederlander vorig seizoen slechts elf keer in actie, mede omdat hij een tijd uit de selectie werd gezet. Vorige maand speelde Fenerbahçe met de komst van Mauricio Isla al in op het vertrek van Van der Wiel. De international van Chili kwam juist transfervrij over van Cagliari en de clubs hebben een goede relatie.

Crystal Palace, Sporting Portugal en FC Twente werden eerder deze week nog in verband gebracht met Van der Wiel. De 46-voudig international van Oranje lijkt echter onhaalbaar, want voorzitter Tommaso Giulini van Cagliari bevestigt bij Mediaset dat zijn komst ophanden is. "Het klopt, de gesprekken zijn gaande en ze verlopen goed." Van der Wiel speelt sinds vorig jaar voor Fenerbahçe, dat hem overnam van Paris Saint-Germain.