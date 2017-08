‘De Boer is een risico, hij begrijpt de cultuur van de Premier League niet’

Frank de Boer begon zijn avontuur bij Crystal Palace met een 0-3 nederlaag tegen Huddersfield Town en zal mogelijk ook een tweede verliespartij incalculeren, want the Eagles gaan zaterdag op bezoek bij Liverpool. Voormalig voorzitter Simon Jordan vraagt zich hardop af of De Boer gaat slagen op Selhurst Park.

“Crystal Palace zit in een lastige positie omdat men tussen twee culturen in zit. Ze hadden Sam Allardyce die een DNA creëerde waardoor de ploeg moeilijk te verslaan was, maar toen kwam De Boer met veel ervaring in de Eredivisie en een beetje ervaring in Italië. Maar je kunt deze man niet op basis van één wedstrijd beoordelen. De supporters moeten achter hem blijven staan totdat er niets meer is om voor te supporteren”, aldus Jordan.

De ex-preses van de club benadrukt dat De Boer tijd moet krijgen, maar vindt tevens dat de club zich op een hellend vlak begeeft. “Het is dangerous territory voor de club. Ze hebben Tony Pulis, Alan Pardew en Allardyce gehad en met De Boer doen ze nu afstand van dat DNA. De voorzitter wil beter voetbal gaan spelen en misschien lukt dat ze ook wel, maar hebben ze daar de spelers wel voor?”, vraagt Jordan zich af.

“De Premier League is anders dan een vriendschappelijk toernooi in de voorbereiding. De Boer zal hier erg snel leren. Hij zal hier slagen of niet overleven. Crystal Palace is in mijn ogen een club voor de twaalfde of dertiende plaats. Maar met een manager die de cultuur van de Premier League niet begrijpt en alles wat daarbij komt kijken... dat is een risico waar hij mee om moet gaan”, besluit Jordan, die tussen 2000 en 2010 de voorzitter was van de club.