Portugezen doen Usain Bolt aanbieding: ‘Drie hamburgers per week!’

Usain Bolt heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een carrière als profvoetballer ambieert. Het Jamaicaanse sprintkanon, dat afgelopen weekeinde een punt zette achter zijn loopbaan, bezocht in 2009 een training van Manchester United en trainde vorig seizoen nog mee met Borussia Dortmund.

De dertigjarige Bolt ziet zijn voetbaldroom wellicht uitkomen daar hij aan de slag kan bij Beira-Mar, een club uit Aveiro die uitkomt in de vierde afdeling van Portugal. “Usain, als je hier komt voetballen, dan blijf je het geel dragen en zorgen wij ervoor dat je een kampioen blijft”, luidt het statement van de club op Facebook.

“Beira-Mar is een club waar dromen uitkomen en we zijn dan ook bereid om de droom van een van de beste atleten aller tijden uit te laten komen. Usain, kom naar ons en laat je droom uitkomen. Kom spelen voor Beira-Mar.” Een salaris kan de club echter niet bieden: “Maar we bieden je wel de eer aan om ons tenue te dragen, om te spelen voor ’s werelds beste fans. En daarnaast krijg je drie broodjes biefstuk of hamburgers per week.”