‘AC Milan verkoopt spits voor achttien miljoen en maakt forse winst’

M’Baye Niang gaat AC Milan verlaten. De aanvaller heeft naar verluidt een persoonlijk akkoord bereikt en vertrekt voor achttien miljoen euro naar Spartak Moskou. De medische keuring staat voor vrijdag in Rome op het programma.

De 22-jarige Niang kan bij de club van onder anderen Quincy Promes drie miljoen euro exclusief bonussen per jaar verdienen, zo melden Sky Italia en La Gazzetta dello Sport. De voormalig jeugdinternational van Frankrijk levert Milan een mooie winst op, want in 2013 kwam hij voor nog geen twee miljoen over van SM Caen.

Niang kwam in dienst van i Rossoneri tot twaalf doelpunten en tien assists in 79 wedstrijden en werd nog verhuurd aan Genoa en Watford. Als de transfer wordt afgerond, mag Niang zich de duurste aankoop ooit van Spartak noemen. Dat record staat nu nog op naam van Promes, die voor 11,5 miljoen overkwam van FC Twente.