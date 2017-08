De Nooijer gaat keepers afwisselen: ‘Voetballerij zal wel een oordeel hebben’

Gérard de Nooijer komt met een nieuwe tactiek voor in het nieuwe seizoen. De oefenmeester van FC Dordrecht gaat zijn twee keepers Renze Fij en Nick Wolters om de twee wedstrijden laten spelen in competitieverband, omdat de sluitposten te veel aan elkaar gewaagd zouden zijn.

Fij, die wordt gehuurd van Heracles Almelo, start vrijdag in de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard en staat ook volgende week tegen Jong FC Utrecht onder de lat. Wolters, die deze zomer overkwam van Roda JC Kerkrade, krijgt vervolgens thuis tegen FC Emmen zijn kans. "De voetbalwereld zal er ongetwijfeld een oordeel over hebben, maar daar stoor ik me niet aan", zegt De Nooijer in gesprek met het Algemeen Dagblad.

In de voorbereiding is gebleken dat Fij en Wolters niet voor elkaar onderdoen, aldus de trainer. "Dan zou het zonde zijn een van de twee keepers, die ook goed genoeg is om te spelen, een heel seizoen op de bank te houden. Natuurlijk kunnen er factoren gaan spelen die een keuze tussen beiden zullen forceren, zoals vorm, blessure of persoonlijke omstandigheden, maar voorlopig gaan we met deze constructie de competitie in."