Dortmund deelt sneer uit: ‘Misschien zijn ze nog duizelig van Real Madrid’

Na de 2-0 nederlaag tegen Real Madrid woensdag liet Pep Segura weten dat Barcelona dicht bij de komst van Philippe Coutinho van Liverpool en Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund is, maar Hans-Joachim Watzke ontkent dat de onderhandelingen soepel verlopen. De algemeen directeur van die Borussen stelt dat zijn collega bij de Spaanse grootmacht onzin verkoopt.

Barça zit al wekenlang achter de talentvolle Fransman aan, maar volgens Watzke is het onjuist dat de clubs er bijna uit zijn wat betreft een transfer van Dembélé. De sportbestuurder reageert tegenover Kicker verbolgen op de woorden van Segura: "Wat hij zegt, kan ik echt niet uitleggen. Misschien is hij duizelig omdat zijn club door Real Madrid is weggespeeld in de Supercup."

Barcelona deed volgens Kicker vorige week een aanbieding aan de Duitse topclub van 85 miljoen euro, plus 20 miljoen aan bonussen. Dit bod werd echter resoluut naar de prullenbak verwezen. Naar verluidt wil Dortmund 150 miljoen euro vangen voor Dembélé. Watzke zegt dat Segura leugens verkocht toen hij zei dat de clubs een deal bijna kunnen beklinken: "Het klopt dat Barcelona Dembélé wil hebben, maar we zijn geen millimeter dichterbij gekomen."