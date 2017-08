Ayoub: ‘Als de club de aanbiedingen van tafel veegt, is dat hun goed recht!’

FC Utrecht won woensdagavond met goed voetbal in eigen huis van Zenit Sint-Petersburg (1-0). Op het middenrif stond Yassin Ayoub, die de laatste weken nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer, gewoon geposteerd, Na afloop van duel sprak Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse uitgebreid met 23-jarige speler over de eerste en tweede ontmoeting met de Russische grootmacht én zijn mogelijke vertrek uit de Domstad.