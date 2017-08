Week van Feyenoord-debutant Bijlow kan niet meer stuk na Oranje-oproep

Bondscoach Art Langeler heeft Justin Bijlow opgenomen in zijn voorlopige selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden van Jong Oranje tegen Engeland en Schotland. De doelman van Feyenoord, die afgelopen zondag tegen FC Twente (2-1) onder de lat stond, kwam tot nu toe alleen in actie voor Oranje Onder-19.

Andere nieuwe gezichten in de 27-koppige voorselectie zijn Justin Kluivert (Ajax), de onlangs naar Hamburger SV vertrokken verdediger Rick van Drongelen, Juninho Bacuna (FC Groningen) en Jari Schuurman (Feyenoord). Sparta Rotterdam-aanvaller Ilias Alhaft wacht ook nog op zijn debuut.

Met deze voorselectie kiest Langeler voor een generatie spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1996. Vrijdag 1 september om 18.00 uur neemt Jong Oranje het op stadion De Vijverberg op tegen Engeland. Vier dagen later speelt Jong Oranje in en tegen Schotland het tweede duel in de kwalificatiereeks voor het EK 2019.

De Vijverberg is vanaf heden, voor tenminste twee jaar, de vaste thuisbasis van Jong Oranje. Jong Oranje zal al haar kwalificatiewedstrijden, inclusief eventuele play-off wedstrijd, spelen in het stadion van De Graafschap. Met De Vijverberg als vaste locatie creëert de KNVB een echte thuisbasis voor Jong Oranje.

De voorlopige selectie:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (FC Twente), Yanick van Osch (PSV).

Verdediging: Hidde ter Avest (FC Twente), Damian van Bruggen (VVV-Venlo), Kevin Diks (Feyenoord), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Denzel Dumfries (SC Heerenveen), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Thomas Ouwejan (AZ), Jairo Riedewald (Crystal Palace), Jeremiah St. Juste (Feyenoord), Guus Til (AZ).

Middenveld: Pelle van Amersfoort (sc Heerenveen), Juninho Bacuna (FC Groningen), Frenkie de Jong (Ajax), Jeremy Helmer (AZ), Bart Ramselaar (PSV), Pablo Rosario (PSV), Jari Schuurman (Feyenoord).

Aanval: Ilias Alhaft (Sparta Rotterdam), Steven Bergwijn (PSV), Vito van Crooij (VVV-Venlo), Gervane Kastaneer (1. FC Kaiserslautern), Justin Kluivert (Ajax), Sam Lammers (PSV) en Richairo Zivkovic (KV Oostende).