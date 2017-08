Advocaat legt beslissing uit: ‘Dan heeft het geen zin om iemand uit te nodigen’

Dick Advocaat heeft Robin van Persie in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije opgenomen. De topscorer aller tijden van Oranje was onder de vorige bondscoach Danny Blind geruime tijd uit beeld. Virgil van Dijk is de opvallendste afwezige in de 32-koppige voorselectie.

"Het is een speler die we misschien kunnen gebruiken. Het is natuurlijk een voorlopige lijst. We moeten de komende tijd bij Fenerbahçe kijken of hij fit is en of hij speelt", zo licht Advocaat zijn keuze voor Van Persie toe, via de officiële kanalen van de KNVB. Advocaat en Van Persie werkten afgelopen seizoen samen bij de Turkse club. Hij speelde op 13 oktober 2015 zijn laatste interland.

Van Dijk, die bij Southampton weg wil en in de belangstelling staat van Liverpool en Chelsea, ontbreekt. "Van Dijk heeft helemaal nog niet gespeeld, traint niet eens mee met de selectie. Dan heeft het geen zin om iemand uit te nodigen.''

Oranje heeft in Groep A een achterstand van drie punten op Zweden en Frankrijk, maar Advocaat ziet nog volop kansen. "Veel mensen waren verrast dat Zweden won van Frankrijk, maar ik heb er niet veel problemen mee. Als wij alles winnen, dan staan we eerste. De druk is dus ook terug bij Frankrijk en het wordt een heel spannende periode voor alle drie de landen."

De voorlopige selectie:

Doel: Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging: Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Lazio), Matthijs de Ligt (Ajax), Bruno Martins Indi (Stoke City), Karim Rekik (Hertha BSC), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio)

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV), Davy Klaassen (Everton), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Wesley Sneijder (OGC Nice), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Portugal), Eljero Elia (Medipol Basaksehir), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Jeremain Lens (Besiktas), Jürgen Locadia (PSV), Robin van Persie (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Arjen Robben (Bayern München).