Juve betaalt maximaal 30,5 miljoen euro voor achtste grote aanwinst

Blaise Matuidi is speler van Juventus, zo meldt de club uit Turijn woensdag via de officiële kanalen. De Fransman komt over van Paris Saint-Germain, dat twintig miljoen euro ontvangt voor de middenvelder. Via sportieve bonussen kan daar nog eens 10,5 miljoen euro bovenop komen, zo bevestigt Juventus. Matuidi heeft voor drie seizoenen getekend bij de Italiaanse landskampioen.

Matuidi werd al de gehele zomer in verband gebracht met een transfer naar de Oude Dame, mede omdat de middenvelder weinig aan spelen zou toekomen dit seizoen bij PSG. Zijn contract in Parijs liep nog maar een jaar door. De twee clubs en zaakwaarnemer Mino Raiola hebben wekenlang onderhandeld over een transfer en nu is de overgang eindelijk beklonken.

De dertigjarige Matuidi speelde sinds 2011 voor Paris Saint-Germain, dat hem voor acht miljoen euro overnam van Saint-Étienne. Namens de Parijzenaars kwam Matuidi tot 295 wedstrijden, waarin hij 33 keer scoorde en 30 assists verzorgde. Woensdag onderging hij succesvol een medische keuring, waarna hij officieel speler van Juventus is geworden.

Matuidi kan zaterdag zijn debuut maken in de Serie A-wedstrijd tegen Cagliari. Matuidi is de achtste grote aanwinst van Juventus deze zomer. De club van trainer Massimiliano Allegri versterkte zich eerder al met Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Douglas Costa, Wojciech Szczesny, Mattia De Sciglio, Medhi Benatia en Federico Bernardeschi. Ook Dario Del Fabro werd gehaald van Cagliari, maar hij werd direct uitgeleend aan Novara.