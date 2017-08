Liverpool imponeert en kan klus in eigen huis klaren tegen Hoffenheim

Liverpool heeft dinsdag goede zaken gedaan in de eerste wedstrijd tegen Hoffenheim in de play-offs van de Champions Leauge. The Reds wisten zonder onder anderen Adam Lallana, Philippe Coutinho en Daniel Sturridge in de Rhein-Neckar Arena een goed resultaat te boeken: 1-2. De prachtige vrije trap van Trent Alexander-Arnold vormde het hoogtepunt van de avond.

In een levendige openingsfase waren het vooral de Duitsers die doelgevaar stichtten. Na tien minuten mocht Hoffenheim hopen op een vroege voorsprong, nadat Björn Kuipers gedecideerd naar de stip wees. Dejan Lovren beging een overtreding op Serge Gnabry, waarna Andrej Kramaric zijn ploeg op voorsprong kon zetten. De Kroaat schoot de bal echter slap door het midden, waardoor Simon Mignolet simpel redding kon brengen.

Daarna werd Liverpool sterker en na ruim een halfuur spelen was het Alexander-Arnold die Jürgen Klopp liet juichen. De achttienjarige rechtsback, die zijn Europese debuut maakte, mocht de toegewezen vrije trap nemen, schoot vanaf 25 meter op doel en liet Oliver Baumann kansloos. Voor rust kregen Roberto Firmino en Lovren nog de mogelijkheid de tweede te maken, maar beiden faalden.

Trent Alexander-Arnold doet DIT in zijn UEFA Champions League-debuut voor Liverpool FC! ???? Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 15 augustus 2017

Serge Gnabry en Sandro Wagner konden namens Hoffenheim eveneens niet tot scoren komen, hoewel laatstgenoemde dichtbij was door de paal te raken. Na de onderbreking dacht Gnabry de gelijkmaker te hebben gemaakt, maar zijn goal werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Een minuut later was het Sadio Mané die aan de andere kant van het veld de marge kon verdubbelen, maar hij stuitte op Baumann.

De Duitse doelman excelleerde in de tweede helft en pareerde pogingen van Lovren en Mohamed Salah. Een kwartier voor tijd scoorde James Milner na een counter de 0-2. De voorzet van de Engelsman belandde op fortuinlijke wijze in het doel nadat Havard Nordtveit de bal toucheerde. Mark Uth zorgde vlak voor tijd nog voor de 1-2, maar verder kwam Hoffenheim niet. Volgende week wacht de return in Liverpool.