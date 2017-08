Leicester raakt oud-Mancunian kwijt en verdient miljoenen

Derby County heeft Tom Lawrence in huis gehaald, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. De middenvelder kon vertrekken bij Leicester City en is door the Rams overgenomen voor een bedrag van naar verluidt 7,7 miljoen euro. De Engelsman is de vierde zomeraanwinst van Derby deze zomer.

De club uit de Championship aasde al een tijdje op Lawrence, die onder Greg Shakespeare bij Leicester niet op veel speelminuten mocht rekenen. Vorig jaar werd de Welshman uitgeleend aan Ipswich Town. Daar was hij zeer belangrijk, met 11 goals in 36 officiële duels voor the Tractor Boys. Zijn uitstekende seizoen leverde hem tevens de prijs van speler van het jaar op.

De zesvoudig international, afkomstig uit de jeugd van Manchester United, heeft een meerjarig contract getekend bij Derby County. Lawrence is na Curties Davies, Andre Wisdom en Tom Huddlestone de vierde aanwinst voor die club. Hij zal dinsdagavond nog niet in actie komen wanneer Derby het opneemt tegen Preston North End, maar kan zaterdag tegen Bolton Wanderers wél zijn debuut maken.