Acht dingen die je moet weten in aanloop naar TSG Hoffenheim - Liverpool

TSG Hoffenheim en Liverpool staan dinsdagavond in de play-offs van de Champions League tegenover elkaar. Inzet van de duels in de Rhein-Neckar-Arena en op Anfield, over een week, is een toegangsbewijs voor de groepsfase van het miljardenbal. Opta blikt vooruit op de eerste ontmoeting, onder leiding van Björn Kuipers, vanaf 20.45 uur.

· Liverpool bereikte de groepsfase van de Champions League in alle zes seizoenen waarin men zich via kwalificatierondes en play-offs diende te kwalificeren.

· Inderdaad, in het seizoen 2004/05 won Liverpool uiteindelijk de Champions League, na succes in de derde voorronde tegen Grazer AK uit Oostenrijk.

· TSG Hoffenheim verloor afgelopen seizoen niet één thuiswedstrijd in de Bundesliga, net als landskampioen Bayern München en Borussia Dortmund.

· Liverpool won zes van de acht Champions League-kwalificatieduels buitenshuis. De overige twee krachtmetingen van de Merseyside-club eindigden in een remise.

· Het is voor TSG Hoffenheim de allereerste officiële wedstrijd in een Europese competitie.

· Liverpool verloor slechts één van de laatste veertien Europese wedstrijden tegen een opponent uit Duitsland: acht zeges, vijf remises en één nederlaag.

· Jürgen Klopp won drie van zijn laatste vier ontmoetingen met TSG Hoffenheim, in dienst van Borussia Dortmund. De overige wedstrijd eindigde onbeslist.

· Liverpudlian Roberto Firmino speelde 153 officiële duels voor TSG Hoffenheim. Daarin was de Braziliaan goed voor 49 goals en 31 assists.