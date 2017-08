Galatasaray treedt kort voor aftrap naar buiten met miljoenentransfer

Sofiane Feghouli is speler van Galatasaray, zo meldt de club maandag kort voor de wedstrijd tegen Kayserispor via de officiële kanalen. De 27-jarige middenvelder is voor een bedrag van 4,25 miljoen euro overgenomen van West Ham United. De Algerijn heeft voor vijf seizoenen getekend en gaat jaarlijks 3,85 miljoen euro verdienen.

De 44-voudig international had nog een contract tot medio 2019 bij West Ham, maar die verbintenis heeft Cim Bom afgekocht. Feghouli is na Bafétimbi Gomis, Mariano, Fernando, Maicon, Badou Ndiaya en Younès Belhanda de zevende zomeraanwinst voor de Turkse topclub. Onder anderen Bruma, Lukas Podolski, Semih Kaya en Wesley Sneijder verlieten de club van trainer Igor Tudor.

Feghouli kan naast een jaarlijkse gage van 3,85 miljoen ook rekenen op enkele bonussen, mits hij veel speelt bij Galatasaray. Na tien officiële optredens ontvangt de middenvelder 75.000 euro en dat bedrag krijgt hij nogmaals als hij de twintig wedstrijden aantikt. Als de Turkse club de groepsfase van de Champions League bereikt, krijgt Feghouli 170.000 euro en als de Europa League wordt gewonnen, mag hij 85.000 euro bijschrijven.