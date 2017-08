FC Twente haalt routinier: ‘Twente is nog steeds een grote naam in Oostenrijk’

FC Twente heeft zijn gewenste middenvelder binnen. De club uit Enschede meldt maandag via de officiële kanalen dat Michael Liendl voor twee seizoenen heeft getekend bij de Eredivisionist. De 31-jarige Oostenrijker komt transfervrij over van 1860 München, waar hij deze zomer mocht vertrekken.

Mateusz Klich en Kamohelo Mokotjo verlieten deze zomer Twente, waarna de club op zoek moest naar nieuwe krachten op het middenveld. Danny Holla en de jongelingen Alexander Laukart en Nikola Gjorgjev zijn al gehaald, maar René Hake was nog op zoek naar een ervaren speler. Die heeft de trainer nu gevonden in Liendl, die één interland op zijn naam heeft staan nadat hij in 2014 inviel in het vriendschappelijke duel met Tsjechië (2-1 winst).

De Oostenrijker verruilde zijn vaderland in 2014 voor Fortuna Düsseldorf. Na twee jaar maakte hij de overstap naar 1860 München, waar hij het afgelopen seizoen aanvoerder was. Hij kon echter niet voorkomen dat de club degradeerde uit de Tweede Bundesliga. In 63 officiële duels was de linksbenige Liendl goed voor 12 treffers en 14 assists.

"Ik ben heel blij met deze stap. In Oostenrijk kennen we FC Twente natuurlijk van Marc Janko en Marko Arnautovic. FC Twente is er nog steeds een grote naam, maar ik weet ook dat de club een moeilijke periode heeft gekend en er nu een relatief jonge ploeg op het veld staat. Met mijn ervaring en kwaliteit hoop ik het team verder te kunnen helpen", aldus Liendl op de clubsite van zijn nieuwe werkgever.

"Aan de gesprekken hier heb ik een goed gevoel overgehouden en ik kijk er naar uit om hier in dit mooie stadion, een echt 'voetbal'-stadion, te gaan spelen", besluit Liendl. Technisch directeur Jan van Halst is gelukkig met de komst van de routinier: "Met Michael halen we een creatieve, aanvallende middenvelder in huis. Hij brengt ook meer ervaring in de ploeg. We zijn daarom blij dat hij voor FC Twente heeft gekozen."