Southampton valt na deal van ruim 220 miljoen euro in Chinese handen

Southampton valt in Chinese handen. Eigenaar Katharina Liebherr heeft maandagmiddag in een officiële verklaring laten weten dat de Chinese zakenman Jisheng Gao en zijn familie zich voor een groot deel hebben ingekocht bij de Premier League-club.

Met de overname zou 200 miljoen pond gemoeid zijn, omgerekend ruim 220 miljoen euro. Daarmee krijgt Gao volgens de BBC tachtig procent van de aandelen van Southampton in zijn bezit; de overige twintig procent blijft in handen van Liebherr. Gao, eigenaar van het bedrijf Lander Sports Development, heeft een bijzondere constructie op poten gezet teneinde de deal rond te krijgen, zo stelt de Daily Mail.

Volgens de tabloid werd een poging van Gao om de deal rond te krijgen in eerste instantie nog een halt toegeroepen door de Chinese overheid, maar via het economisch autonome Hongkong is de overname toch nog rondgekomen. Southampton is na West Bromwich Albion, Birmingham City, Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Reading en Northampton de zevende club op het eiland die grotendeels in Chinese handen valt.