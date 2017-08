15-jarige start actie voor zwaar geblesseerde Stengs: ‘Zag er zo pijnlijk uit’

Calvin Stengs leek dit seizoen voor zijn grote doorbraak te staan bij AZ, maar de achttienjarige aanvaller viel zaterdagavond in het duel met PSV na vijf minuten al uit met een zware blessure. Het talent verdraaide na een botsing met Santiago Arias zijn knie en moet gedwongen een streep zetten door de rest van het seizoen.

De vijftienjarige Jens zat zaterdag voor de buis toen Stengs geblesseerd raakte: “Het zag er zo pijnlijk uit. Stengs is één van mijn favorieten. Heel erg jammer dat uitgerekend hij geblesseerd raakt”, vertelt hij aan NH Nieuws. Om Stengs een hart onder de riem te steken startte hij vervolgens een actie op een Facebook-pagina voor AZ-supporters.

Jens riep zijn medefans op om Stengs kaartjes te sturen en kreeg al snel gehoor: “Ik dacht als we massaal een kaartje naar hem sturen, kunnen we hem een beetje opfleuren. Ik heb al een paar foto's gekregen van mensen die kaartjes hadden geschreven. Ik schat dat er al zo’n vijftig of zestig kaartjes zijn verstuurd.”