Keizer verraste: ‘Ik had mijn basisplaats bij Ajax zelf niet verwacht’

In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen had Mitchell Dijks een basisplaats bij Ajax. De vaste linksback Nick Viergever schoof door naar het centrum van de verdediging door de absentie van Davinson Sánchez, waardoor Dijks op de linkerflank terechtkwam. Een maand geleden was dat nog ondenkbaar, want de vleugelverdediger stevende af op een vertrek bij Ajax.

In gesprek met AT5 beaamt Dijks dat hij zijn basisplek zelf ook niet verwachtte. "Ik hoopte op een transfer, maar die is niet gekomen. En toen belde de trainer (Marcel Keizer, red.), we hebben een goed gesprek gehad en ik heb het vertrouwen gekregen. Hij wilde me er graag bij hebben. En ik denk dat ik tijdens de voorbereiding heb laten zien dat ik veel geleerd heb in Norwich."

Dijks is tevreden over zijn eigen spel, zegt hij. "Maar wel met een dubbel gevoel, ik heb liever drie punten", vertelt hij na de 2-1 nederlaag. "Ik hoor net keeper Bram Castro is verkozen tot man van de wedstrijd, dus dat zegt genoeg denk ik." De knop moet nu om, weet Dijks. "Donderdag staat er weer een wedstrijd voor de deur dus moeten we de schouders er weer onder zetten."