WhatsApp van Pogba steekt: ‘Woorden worden vuil als ik daarover praat’

Sparta Rotterdam nam eerder deze week afscheid van Mathias Pogba. De Guinees-Franse spits kon zich volgens de Rotterdamse club niet vinden in de rol die trainer Alex Pastoor voor hem zag weggelegd. Beide partijen besloten daarom dat het beter was als Pogba zich zou richten op een andere club, ondanks een contract tot medio 2018.

Pastoor zag hoe zijn team zaterdagavond in de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen VVV-Venlo een pinchhitter als Pogba goed had kunnen gebruiken. Door het onverwachte vertrek van de spits, die zijn vertrek nota bene via WhatsApp mededeelde, was dat geen optie meer. "Ik wil er eigenlijk niet zoveel woorden aan vuil maken, want de woorden worden vuil als ik het daarover ga hebben", beet de oefenmeester zaterdagavond op zijn tong, in gesprek met de NOS.

"Het lijkt mij duidelijk dat het mij, en alle andere betrokkenen, totaal niet lekker zit." Mathias Pogba, de broer van Manchester United-middenvelder Paul Pogba speelde één seizoen bij Sparta en kwam in veertien duels vier keer tot scoren. Zijn belangrijkste doelpunt was de 1-0 in de eerste minuut van de Rotterdamse derby tegen Feyenoord, waarmee Pogba matchwinner werd.