Miljoenendoelwit van Juventus ontbreekt in wedstrijdselectie: ‘Dit doet pijn’

Keita Baldé Diao ontbreekt zondagavond uiteindelijk in het duel van Lazio met Juventus in het kader van de Super Cup. De 22-jarige aanvaller is niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Simone Inzaghi en dat voedt in de Italiaanse media de geruchten over een mogelijke transfer.

Ofschoon Diao volgens de officiële lezing van Lazio kampt met een spierblessure, is van hem bekend dat hij uit is op een transfer. De twaalfvoudig Senegalees international, die een contract tot medio 2018 heeft, kan vanuit Engeland rekenen op de belangstelling van onder meer Tottenham Hotspur en West Ham United, terwijl Juventus reeds een formeel bod van ongeveer vijftien miljoen euro heeft uitgebracht op de spits. Lazio wil minimaal twintig miljoen euro voor de ex-jeugdspeler van Barcelona toucheren.

Diao zou het liefst naar Juventus verkassen, maar staat ook niet onwelwillend tegenover een avontuur in de Premier League. Inzaghi verwacht hoe dan ook een positieve houding van zijn pupil. "Spelers moeten alles geven. Als ik zie dat Keita daartoe bereid is, dan zal hij spelen. Anders zal ik de voorkeur aan anderen geven", zei de oefenmeester in aanloop naar het treffen met Juventus. Hij heeft er nu voor gekozen om de aanvaller toch niet te de selecteren.

Diao heeft via Twitter laten weten dat hij 'flink aangeslagen' is. "Dit doet heel erg veel pijn", zo verzekert de aanvaller, die dus ontkende dat hij geblesseerd is. "Het is de eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen. Daar had ik me op voorbereid en ik was er klaar voor. De beslissing van de club, die duidelijk niet uitsluitend op basis van sportieve criteria is genomen, plaatst mijn persoon in een psychologisch ongemakkelijke positie en ik weet op dit moment wat daar de gevolgen van zullen zijn."