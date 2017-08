‘PSV dreigt opnieuw basisspeler te verliezen aan Premier League-club’

Nicolas Isimat-Mirin is mogelijk bezig aan zijn laatste weken als speler van PSV. Volgens het Franse Canal+ weet de 25-jarige centrumverdediger zich gevolgd door Burnley, dat Isimat-Mirin zaterdagavond bekeek tegen AZ (3-2 zege) en nog dezelfde avond met de clubleiding van de Eindhovenaren om de tafel zal zitten.

Isimat-Mirin moet bij de degradatiekandidaat uit de Premier League de opvolger worden van de eerder deze zomer naar Everton vertrokken Michael Keane. De voormalig jeugdinternational van Frankrijk ligt nog tot halverwege 2020 vast in het Philips Stadion, maar Burnley zou vastberaden zijn hem naar Engeland te halen. Scouts van de club zagen de verdediger negentig minuten aan het werk tegen AZ. Tegenover het Eindhovens Dagblad spreekt PSV overigens tegen dat het met Burnley zal spreken over Isimat-Mirin.

Isimat-Mirin is sinds de zomer van 2014 actief voor PSV, dat hem destijds op huurbasis wegplukte bij AS Monaco en een jaar later drie miljoen euro overmaakte naar het prinsdom teneinde de rechtspoot definitief in te lijven. Hij was in zijn eerste twee seizoenen voornamelijk invaller, maar brak de afgelopen voetbaljaargang definitief door: hij was in de Eredivisie goed voor 28 wedstrijden, waarvan 27 als basisspeler. PSV zag eerder deze zomer Davy Pröpper al vertrekken naar de Premier League: de middenvelder verkaste voor minimaal dertien miljoen euro naar Brighton & Hove Albion.