VVV luistert rentree in Eredivisie met ruime thuisoverwinning op

VVV-Venlo heeft zijn terugkeer in de Eredivisie met een overwinning opgeluisterd. Na elf ouvertures op het allerhoogste niveau zónder overwinning, de laatste dateerde van 1978/79, zegevierde het team van Maurice Steijn zaterdagavond met 3-0 over Sparta Rotterdam. Voor de Rotterdamse club is de nederlaag op de eerste speeldag op papier geen verrassing; in de voorgaande twintig openingsduels in de Eredivisie werd namelijk geen enkele zege geboekt.

Het eerste kwartier mocht er zijn, met uitzicht op een openingsdoelpunt aan beide kanten. Een harde uithaal van Ryan Sanusi, na een minuut of tien, ging maar net naast het doel van VVV en luttele minuten later had Tarik Tissoudali de 1-0 op zijn schoen. De aanvaller passeerde weliswaar Roy Kortsmit, maar Michel Breuer voorkwam op de doellijn dat de Noord-Limburgers de leiding namen.

Naarmate de eerste helft vorderde, verdween het tempo uit de wedstrijd. Dalibor Volas was dicht bij de 0-1. Na een voorzet van Sherel Floranus won hij een kopduel, maar hij zag hoe het leer via het aluminium in de handen van Lars Unnerstall terechtkwam. De eerste helft leek zodoende doelpuntloos te eindigen, maar op slag van rust sloeg VVV toe. Clint Leemans haalde uit van ver, waarna Kortsmit blunderde en de bal in het doel ging: 1-0.

VVV startte goed aan de tweede helft en verdubbelde na drie minuten al de voordelige marge. Tissoudali nam de bal knap aan op de borst en schoot uit de draai raak: 2-0. Sparta zocht met man en macht naar een aansluitingstreffer, maar het zat de ploeg van Alex Pastoor niet mee. Pogingen van Sanusi en Volas misten precisie, Sparta raakte vermoeid en tot overmaat van ramp kreeg Julian Chabot zijn tweede gele kaart. Vito van Crooij maakte er in de slotminuten nog 3-0 van, via een mooi lobje.