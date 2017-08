Aubameyang schrijft geschiedenis bij eerste zege Bosz; Robben maakt rentree

Peter Bosz heeft zijn eerste officiële overwinning met Borussia Dortmund binnen. In de eerste ronde van de DFB-Pokal rekende bekerhouder Borussia Dortmund zonder moeite af met de amateurs van 1. FC Rielasingen-Arlen: 0-4. Pierre-Emerick Aubameyang maakte drie doelpunten en loste Stephane Chapuisat af als all-time buitenlandse topscorer van BVB met 124 doelpunten. Bayern München boekte tegelijkertijd een 0-5 zege op Chemnitzer.

1. FC Riesalingen-Arlen - Borussia Dortmund 0-4

Hoewel Dortmund het in de voorbereiding nog weleens lastig had tegen lager geklasseerde teams was er tegen het in de Verbandsliga Südbaden uitkomende Riesalingen al snel geen vuiltje meer aan de lucht. Marc Bartra zette zijn ploeg na twaalf minuten spelen al op voorsprong en de bezoekers bleven daarna ook verreweg de gevaarlijkste van de twee.

Bosz zag vanaf de bank hoe Aubameyang vanaf de penaltystip de voorsprong vijf minuten voor rust verdubbelde en de 0-3 kwam tien minuten na de onderbreking ook op naam van de Gabonees. Met het slotakkoord in de 81e minuut passeerde Aubameyang met zijn 124e doelpunt in naam van die Borussen Stéphane Chapuisat, tot zaterdag de buitenlander met de meeste doelpunten in dienst van Dortmund.

Chemnitzer - Bayern München 0-5

Arjen Robben maakte na ruim een uur zijn entree bij Bayern München, nadat hij wekenlang met een kuitblessure sukkelde. Zijn invalbeurt was gezien het spelbeeld geen noodzaak, want Bayern kwam tegen de derdedivisionist niet in de problemen. Na een kleine twintig minuten legde Robert Lewandowski met succes aan voor een vrije trap: 0-1. Daar zou het voor rust bij blijven voor Bayern, dat aantrad met zomeraanwinsten Niklas Süle, Corentin Tolisso en Sebastian Rudy.

In de tweede helft liep Bayern verder uit. De 0-2 kwam kort na rust op naam van Kingsley Coman, die als eindstation fungeerde van een counteraanval. Na een klein uur stond Lewandowski vlak voor het doel volledig vrij en dat werd gezien door Tolisso: 0-3. Robben, David Alaba en Arturo Vidal maakten hun entree en daarna maakte Franck Ribéry er 0-3 van. De Fransman krulde een vrije trap fraai in de linkerhoek, waarna Mats Hummels de eindstand bepaalde.