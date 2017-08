‘Ik had daar al getekend voordat duidelijk werd dat Bosz zou vertrekken’

Donny van de Beek en Matthijs de Ligt zitten dicht tegen de basis aan bij Ajax, maar niet alle talenten in de jeugd van de Amsterdammers schoppen het tot de hoofdmacht. Django Warmerdam trok onlangs de deur van de Johan Cruijff ArenA definitief achter zich dicht met een transfer naar FC Groningen. De 21-jarige linksback denkt er echter nog wel over na hoe zijn periode bij Ajax ook had kunnen verlopen.

“Als ik ze nu zie spelen, denk ik af en toe: wat als ik was gebleven? Had ik nu dan ook de kans gekregen?”, begint hij tegenover het Dagblad van het Noorden. “Ik heb onder Marcel Keizer bij Jong Ajax gespeeld. Maar ik had al getekend in Groningen, voordat duidelijk werd dat Peter Bosz zou vertrekken. Ik heb trouwens nergens spijt van. Ik voel enorm veel vertrouwen bij FC Groningen en wil hier koste wat het kost slagen.”

Warmerdam speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij PEC Zwolle en voor hem werd het niet duidelijk wat Ajax precies met hem van plan was. Nadat hij een jaar in de Eredivisie had gespeeld, werd besloot hij in ieder geval dat hij niet terug wilde naar Jong Ajax: “Op een gegeven moment dacht ik dat het beter was om mijn eigen plan te trekken. Als ik niet vast bij het eerste elftal zou zitten, zou ik vertrekken. Het werd dus dat laatste.”