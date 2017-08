‘Stakende Dembélé mag na statement Liverpool blijven hopen op transfer’

Borussia Dortmund weigert vooralsnog mee te werken aan een transfer van Ousmane Dembélé naar Barcelona en dat zint de twintigjarige vleugelaanvaller allerminst. Volgens Kicker is Dembélé in staking en vermijdt hij ieder mogelijk contact met het personeel van de Duitse topclub.

Nadat Dembélé donderdag in afwachting van zijn transfer naar Spanje ontbrak op de training van Dortmund, besloot de club hem tot na het weekeinde te schorsen. De Frans international voegt zich normaliter maandag weer bij de spelersgroep van Peter Bosz, maar het is de vraag of hij daar ook daadwerkelijk gehoor aan zal geven. Dembélé zou nog altijd buiten zinnen zijn, nadat Dortmund een bod van 85 miljoen euro plus 20 miljoen euro aan bonussen afwees.

Hoewel Dembélé een transfer eerder deze week geblokkeerd zag worden door Dortmund, is de overgang nog niet helemaal van de baan, nu Liverpool in een officieel statement te kennen heeft gegeven Philippe Coutinho hoe dan ook niet naar Barcelona te laten vertrekken. De houding van Liverpool zou die Borussen in de kaart spelen: een sterk verbeterd bod uit Barcelona zal niet lang op zich laten wachten. Dortmund mikt naar verluidt op een transfervergoeding van 150 miljoen euro.