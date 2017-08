Besiktas start gesprekken met Inter en zet Lens in voor ‘running gag’

Besiktas onderhandelt met Internazionale over de komst van Gary Medel, zo maakt de landskampioen van Turkije bekend. Hoewel de transfer dus nog niet officieel is afgerond, gaan de Zwarte Adelaars alvast uit van de komst van Medel. Besiktas heeft opnieuw een creatieve video geproduceerd om de transfer aan te kondigen.

De topclub is bezig aan een running gag. Eerst werden Pepe en Ricardo Quaresma ingezet in de transfervideo van Álvaro Negredo, waarna de spits een hoofdrol speelde in de aankondiging van de huurdeal van Jeremain Lens. Het stokje lijkt steeds te worden overgegeven, want nu belt Lens met zijn Chileense collega van Inter.

Medel bevestigt in de video dat hij overkomt, dus het is een kwestie van tijd voordat een akkoord wordt bereikt. Met de deal zou zo'n vijf miljoen euro gemoeid zijn. Eerder meldde NTV Spor al dat de dertigjarige verdediger een driejarig contract gaat ondertekenen in Istanbul. Hij zou 2,3 miljoen euro op jaarbasis gaan verdienen. Medel speelde sinds 2014 in totaal 91 competitieduels voor Inter.