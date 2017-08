Wenger verwacht veel van recordaankoop: ‘Hij kan hetzelfde als Zlatan’

Alexandre Lacazette verruilde deze zomer Olympique Lyon voor Arsenal. The Gunners telden 53 miljoen euro neer voor de Franse spits en daarmee is hij de duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Manager Arsène Wenger heeft dan ook hoge verwachtingen van Lacazette.

“Hij is een intelligente voetballer die zich onze speelwijze snel eigen kan maken, omdat ons voetbal gebaseerd is op beweeglijkheid en techniek”, zegt Wenger in gesprek met Sky Sports. Lacazette scoorde in de Franse competitie gemiddeld één keer per 86 minuten. “Als hij dat moyenne kan vasthouden, zou dat voor ons ideaal zijn. Dat zou ons een doelpunt per wedstrijd garanderen.”

“Zlatan Ibrahimovic verhuisde met hetzelfde aantal doelpunten van de Ligue 1 naar de Premier League. Lacazette kan zich daar aan spiegelen, hij kan hetzelfde als Zlatan. Ik had hem al een tijdje op het oog. De meeste spelers komen uit Parijs, maar daarna heb je Lyon. Dat zijn spelers met een aparte mentaliteit. Ze produceren daar eigen spelers en die blijven vaak lange tijd in Lyon”, stelt de Franse manager van Arsenal. The Gunners beginnen het seizoen vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen Leicester City.

Wenger sluit niet uit dat er nog spelers aan zijn selectie worden toegevoegd. “We staan open voor exceptionele spelers, maar ik heb nu 33 spelers. Het is moeilijk om dat te managen”, vertelt Wenger. Collega Antonio Conte van Chelsea kampt juist met het tegenovergestelde. “Maar als je kijkt naar hoeveel spelers er zijn verhuurd, kunnen ze er ook een paar terughalen. Ik heb sympathie voor hem, maar heb ik medelijden met Chelsea omdat ze niet genoeg spelers hebben? Nee.”