Braamhaar stopt: ‘Ik ben voor altijd de scheidsrechter van het ‘yes’-gebaar’

Eric Braamhaar besloot woensdag een punt achter zijn scheidsrechtersloopbaan te zetten. Een knieblessure dwingt de arbiter om te stoppen met fluiten. Een moment tijdens de wedstrijd tussen PSV en Ajax in 2007 zal Braamhaar zijn hele leven blijven achtervolgen.

Nadat Kenneth Perez namens de Amsterdammers scoorde, maakte Braamhaar een juichend gebaar. “Omdat de voordeelregel goed uitpakte. Laatst begon iemand er nog over. Ik ben voor altijd de scheidsrechter van het 'yes'-gebaar”, zegt de afzwaaiend leidsman in een interview met TC/Tubantia. “Ze vroegen hier al: Pa, ben je op zondagmiddag thuis? Ja, dat ben ik. Best wel raar, ik was altijd in de weekeinden weg.”

Braamhaar bestempelt de finale van de Golf Cup tussen Oman en Saoedi-Arabië in 2009 als het hoogtepunt van zijn loopbaan. “Ik ben vier weken in Oman geweest, een fantastische ervaring. Normaal gesproken kom je daar niet zo snel, maar dat geldt voor meer landen”, aldus Braamhaar. “Armenië, Bosnië, Georgië, ik ben er allemaal geweest. Ik werd op een gegeven moment 'specialist Oostblok' genoemd. In een paar weken tijd was ik achtereenvolgens in Rusland, Servië en Litouwen arbiter.”

Smet op zijn loopbaan is het feit dat hij het EK 2008 moest missen. Braamhaar was kandidaat om op dat toernooi te fluiten, maar de keuze viel uiteindelijk op Pieter Vink. “Wat de reden was? Dat de beste moest gaan en de keuze toch niet op mij viel. Natuurlijk was ik kwaad en teleurgesteld, maar ik verwijt Pieter persoonlijk niets. Als de situatie andersom was geweest, dan was ik ook gegaan.”