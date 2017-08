Liverpool-icoon adviseert Van Dijk: ‘Chelsea is veel succesvoller gebleken’

Virgil van Dijk diende afgelopen week een officieel transferverzoek in bij Southampton en wil hogerop. Met name Chelsea en Liverpool hebben de Oranje-international op de korrel. Jamie Carragher, voormalig verdediger die zijn hele loopbaan voor Liverpool heeft gespeeld, zegt dat Van Dijk, als het erop aankomt, voor the Blues moet kiezen.

"Chelsea is veel succesvoller gebleken dan Liverpool de afgelopen tien jaar", zegt de icoon van the Reds tegenover Sky Sports. "Zij zijn de landskampioen en ook bestaat er nou eenmaal de gigantische drang om in Londen te wonen. Chelsea is ook simpelweg een beter team dan Liverpool", zo redeneert Carragher.

Carra zegt wel dat het moeilijk wordt voor Van Dijk om een basisplek af te dwingen onder Antonio Conte. "Als ik hem was zou ik even kijken hoe Chelsea centraal achterin staat, met die drie verdedigers. Het lijkt me dat je Van Dijk haalt om hem als middelste verdediger te posteren, een plek waar David Luiz het vorige seizoen zo goed deed. Ik zie geen van beiden die andere posities invullen."

"Ik denk dat, als je naar Liverpool gaat, je daar de man kan worden die de club weer prijzen laat winnen", vervolgt de oud-international, die in totaal 717 keer uitkwam voor de Merseyside-club. "Mensen praten steeds over de Premier League winnen, maar Liverpool heeft maar één prijs gewonnen in de laatste tien à twaalf jaar", besluit Carragher.