Sneijder ziet kersverse ploeggenoot naar Fiorentina vertrekken

Wesley Sneijder zal komend seizoen in ieder geval niet samenspelen met Valentin Eysseric. De aanvallende middenvelder gaat OGC Nice verruilen voor Fiorentina. De Italiaanse club maakt via officiële kanalen bekend dat de 25-jarige Fransman momenteel medisch gekeurd wordt.

Naar verluidt maakt Fiorentina een bedrag tussen de 3,5 en 4 miljoen euro over naar OGC Nice. Indien er tijdens de medische keuring niks geks aan het licht komt, tekent Eysseric een contract voor vier seizoenen in Florence. De aanvallende middenvelder speelde afgelopen weken nog negentig minuten mee in de wedstrijden tegen Ajax in de derde voorronde van de Champions League.

Eysseric was afgelopen seizoen een belangrijke schakel in de ploeg van trainer Lucien Favre. De aanvallende middenvelder, die bij Nice als vleugelaanvaller speelde, kwam tot 33 wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde en 8 keer als aangever fungeerde. Les Aiglons namen Eysseric in 2013 definitief over van AS Monaco, nadat hij al een jaar gehuurd was. In 2015/’16 werd de Fransman door Nice een jaar verhuurd aan Saint-Étienne.