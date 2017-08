Davids geniet van oud-werkgever: ‘Hoe kan je niet van dit team houden?’

Edgar Davids stond tussen 2005 en 2007 onder contract bij Tottenham Hotspur en koestert nog altijd warme gevoelens voor de club. De Pitbull was destijds al onder de indruk van de faciliteiten van the Spurs en ziet dat de club nu de vruchten ervan plukt. Davids is zeer te spreken over het huidige elftal van Tottenham Hotspur.

“Ik vind dit een geweldig team. Als ik ze zie spelen, zie ik plezier, jeugdigheid en enthousiasme. Ze maken plezier en zijn enorme talenten. Hoe kan je niet van dit team houden? Het is jong en fris, ik hou ervan”, zegt Davids in gesprek met de Engelse pers. Tottenham Hotspur eindigde vorig seizoen als tweede in de Premier League en dat is volgens de oud-middenvelder geen toeval.

“Tottenham heeft de cultuur van een topclub en dat begint met de fantastische trainingsfaciliteiten. Dat is ongelofelijk. Als je daar komt, wil je gewoon gaan trainen”, stelt de oud-international, die onder meer voor Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur speelde. “Je wil werken, het inspireert. Het is geen toeval dat alles op zijn plek valt en dat ze steeds beter presteren in de Premier League. Ze hebben de cultuur zelf gecreëerd.”