‘PSG wil clausule van honderd miljoen euro activeren voor Oblak’

Paris Saint-Germain wil na Neymar nog een speler uit Spanje halen. De Franse topclub heeft zijn pijlen inmiddels gericht op Jan Oblak van Atlético Madrid. Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van PSG, gaat volgens Franse media komende zaterdag om de tafel met de zaakwaarnemer van de doelman.

De Sloveen, die nog tot medio 2021 vastligt in Madrid, heeft een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro, dus zou een volgende megadeal voor het kapitaalkrachtige PSG aanstaande kunnen zijn. Los Colchoneros willen Oblak graag behouden en hebben hem reeds een verbeterd contract aangeboden, maar tot nu toe is er van een nieuwe verbintenis geen sprake.

Oblak ondertekende in februari dit jaar nog een verbeterd contract. De Spaanse club is zeer tevreden over de Sloveens international, die in 2014 voor zestien miljoen euro overkwam van Benfica. Inmiddels heeft Oblak al meer dan 10.000 minuten voor Atlético gespeeld, verdeeld over 113 officiële wedstrijden. In totaal heeft hij slechts 72 doelpunten moeten incasseren en wist hij 64 keer zijn doel schoon te houden.

Atlético wil daarom graag verder met Oblak, maar naar verluidt gaat zijn zaakwaarnemer dus praten met PSG. De 24-jarige sluitpost wordt zeer gewaardeerd door de Spanjaarden, waardoor de club niet snel zou meewerken aan een transfer. Daarbij houdt Atlético in ogenschouw dat het deze transferwindow geen spelers mag inschrijven vanwege een FIFA-straf. PSG hoopt dat de onderhandelingen soepeltjes gaan verlopen, maar bij complicaties schroomt de club niet om de clausule te activeren, zo klinkt het.