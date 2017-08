Barça wint Trofeu Joan Gamper na emotioneel duel met Chapecoense

Barcelona heeft de 52ste editie van de Trofeu Joan Gamper weten te winnen. Het elftal van Ernesto Valverde bond maandagavond in het laatste oefenduel ter voorbereiding op het nieuwe seizoen de strijd aan met Chapecoense, maar had in eigen huis uiteindelijk geen kind aan de Braziliaanse club: 5-0

Chapecoense was door Barcelona uitgenodigd voor de traditionele openingswedstrijd in Camp Nou, nadat een vliegramp in november vorig jaar het leven kostte aan 19 van de 22 selectiespelers van de club. Nadat de aftrap was verricht door twee overlevenden van de ramp, trok Barcelona ten aanval voor eigen publiek. De ploeg van Valverde had vrij weinig te duchten van Chape en liep binnen dertig minuten uit naar een riante voorsprong.

Gerard Deulofeu opende na zes minuten spelen de score na een briljante aanval over diverse schijven, waarna Sergio Busquets de voordelige marge voor Barcelona vrijwel onmiddellijk verdubbelde met een fraai afstandsschot. De thuisploeg nam daarna wat gas terug, maar zou nog voor het verstrijken van het eerste half uur op een 3-0 voorsprong komen via Lionel Messi. De Argentijnse superster ging een combinatie aan met Deulofeu en kon vervolgens van dichtbij scoren.

Na de onderbreking sloeg Barcelona nog tweemaal toe via Luis Suárez (na een combinatie met Messi) en Denis Suárez (schot van dichtbij), maar het hoogtepunt van de wedstrijd was de publiekswissel die Alan Ruschel nog in de eerste helft kreeg. De verdediger was een van de overlevenden van de vliegramp en werd tien minuten voor rust onder luid applaus naar de kant gehaald. Jasper Cillessen maakte in de tweede helft zijn opwachting aan de kant van Barcelona, dat zondagavond Real Madrid treft in het eerste duel om de Spaanse Super Cup.