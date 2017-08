Drievoudig Oranje-international vertrekt: ‘Ik heb hier wonderschone jaren gehad’

Paul Verhaegh heeft zondag afscheid genomen van FC Augsburg. De 33-jarige rechtsback heeft rond het vriendschappelijke duel met PSV (0-0) de club bedankt voor de fantastisch jaren die hij heeft gehad in Zuid-Duitsland, maar is tegelijkertijd blij met zijn overstap naar VfL Wolfsburg, waar hij ploeggenoot wordt van Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer.

"Ik heb in Augsburg van de eerste tot de laatste dag zeven wonderschone jaren gehad. Het was geen eenvoudige beslissing, omdat ik hier wel het een en ander heb opgebouwd", zei Verhaegh. "Augsburg blijft voor mij altijd een speciale plek, maar ik wil in mijn carrière nog een keer een nieuwe uitdaging aangaan. Ik ben blij dat de club aan mijn vertrekwens heeft meegewerkt."

Verhaegh was een boegbeeld van Augsburg, waarvoor hij sinds 2010 224 officiële duels speelde. De ex-speler van Vitesse wilde zijn in 2018 aflopende contract uitdienen, totdat de club van Andries Jonker om de hoek kwam kijken. "Toen ging het opeens heel snel. Als je een bepaalde leeftijd bereikt en je afscheid dichterbij komt, ga je nadenken of je nog iets anders wil. Dat was mij bij het geval. Ik voel me goed en denk dat ik nog een paar jaar mee kan op het hoogste niveau."

De drievoudig international, die tot de Oranje-selectie behoorde bij het WK van 2014, tekent een tweejarig contract bij Wolfsburg. Hoewel het lang heeft geduurd voordat de clubs er uit waren, bleef Verhaegh hopen op een overgang. "Ik ben blij dat het nu achter de rug is en dat ik weer vooruit kan kijken. Ik verheug me er nu al op om hier in november met Wolfsburg terug te keren."