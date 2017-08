Vader Neymar bekritiseert Barcelona: ‘Kan niet toegeven aan chantage’

Barcelona maakte vrijdagavond bekend dat het de afgesproken premie van 26 miljoen euro niet zal gaan betalen aan de vader van Neymar. Hij zou een dergelijke premie ontvangen als zijn zoon op 31 juli 2017 nog onder contract zou staan bij de Catalanen. Neymar sr. zegt tegenover COPE dat hij in eerste instantie wilde dat zijn zoon in Spanje bleef.

Na de beslissing van Barcelona, veranderde hij echter van mening. “Ik kan niet toegeven aan chantage. Zij zouden alleen betalen als Neymar zou blijven. We kunnen er weinig aan doen dat Barcelona niet betaald, maar op dat moment verloren ze mijn steun”, zegt de vader van de Braziliaanse aanvaller. Hij zag zijn zoon uiteindelijk voor 222 miljoen naar Paris Saint-Germain verkassen. “Ik stond aan de kant van Barcelona, want ik wilde Neymar overhalen om bij Barça te blijven.”

“Door de houding van het bestuur kon ik echter niet aan hun kant blijven. Het contract is heel duidelijk”, vervolgt Neymar sr. zijn verhaal. Hij vindt dat zijn zoon een dappere beslissing heeft genomen. “Het was zijn keuze, hier heeft hij altijd van gedroomd. Hij heeft zijn rust genomen om de beslissing te nemen, heeft advies gevraagd aan vrienden. Uiteindelijk wilde hij deze uitdaging graag aangaan. Ik vind het een hele dappere keuze en hij heeft het recht om deze beslissing te nemen.”

Tijdens zijn presentatie zei Neymar dat hij niet naar Parijs was vertrokken om uit de schaduw van Lionel Messi te stappen. Volgens zijn vader was de aanvaller nooit uit op de plek van de Argentijn. “Iedereen zei dat Neymar hem moest vervangen, maar dat wilde hij helemaal niet. Hij moet zijn eigen pad kiezen en men moet accepteren dat hij voor deze uitdaging heeft gekozen. Het was niet eerlijk om hen te vergelijken.”