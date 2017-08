Jonker haalt aanvoerder Verhaegh na zeven jaar weg bij FC Augsburg

Paul Verhaegh vertrekt per direct naar VfL Wolfsburg. De verdediger heeft overeenstemming bereikt met FC Augsburg over de ontbinding van het onderlinge contract, dat nog een jaar doorliep. De aanvoerder van Augsburg hoeft alleen de medische keuring nog te ondergaan bij die Wölfe. In de Volkswagen-Arena gaat de drievoudig Oranje-international werken onder trainer Andries Jonker.

Volgens Kicker bedraagt de transfersom 1,5 miljoen euro. Dat bedrag kan via bonussen nog oplopen. De 33-jarige rechtsback zou een contract krijgen voor een jaar, met de optie voor een extra seizoen. Verhaegh laat de kans liggen om aan de slag te gaan in de Verenigde Staten, want een onbekende club uit de MLS zou interesse hebben getoond. Bij de nummer zestien van het afgelopen Bundesliga-seizoen moet hij de concurrentie aangaan met de Braziliaanse aankoop William.

De transfer zat al enige tijd in de pijplijn, want Verhaegh was deze zomer niet met zijn ploeggenoten meegegaan op trainingskamp naar Engeland. "Na zeven mooie jaren voelt het vreemd om niet langer het shirt van Augsburg te dragen", vertelt Verhaegh op de website van de club. "Maar ik heb deze stap bewust gezet, omdat ik richting het eind van mijn carrière iets niets wil meemaken." Directeur Stefan Reuter spreekt van een moeilijke beslissing "Het is niet makkelijk om vlak voor de competitiestart je aanvoerder te verliezen."

"Paul heeft altijd alles gegeven voor het team, zowel op als buiten het veld", geeft Reuter aan. Verhaegh maakte zeven jaar geleden voor drie ton de overstap van Vitesse naar Augsburg en groeide er uit tot aanvoerder. Het afgelopen seizoen speelde de verdediger, die deel uitmaakte van het Oranje dat derde werd op het WK van 2014, 31 wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij goed was voor 3 doelpunten.