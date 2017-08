‘Ajax onderhandelt met satellietclub over komst verdedigend talent’

Ajax is zoals bekend nog op zoek naar versterkingen voor in de defensie en zou daarbij weleens op bekend terrein uit kunnen komen. Het Zuid-Afrikaanse Kick-Off meldt vrijdag namelijk dat de Amsterdammers in gesprek zijn met Ajax Cape Town over de overstap van Dean Solomons.

De zeventienjarige verdediger zou de scouts van Ajax opgevallen zijn toen hij twee maanden geleden met een jeugdteam van de Urban Warriors op het ICGT toernooi in Uitgeest met 2-0 won van Real Madrid. De Amsterdammers zouden de onderhandelingen inmiddels al hebben geopend over een overstap van het talent.

Kick-Off meldt verder dat Cape Town-directeur Ari Efstathiou niet bereikbaar was voor commentaar. Hoofd jeugdopleiding Hans Vonk, tevens voormalig doelman van Ajax, weigerde op vragen in te gaan: “Daar moet je Ari voor spreken”, ontweek hij de pogingen van het Zuid-Afrikaanse magazine.