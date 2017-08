L'Équipe: 'Kylian Mbappé dient formeel transferverzoek in bij AS Monaco'

Kylian Mbappé heeft AS Monaco laten weten dat hij de club deze zomer wil verlaten, zo meldt L'Équipe woensdagavond laat. Volgens de doorgaans goed ingevoerde sportkrant uit Frankrijk zijn vier clubs nadrukkelijk in de race om de achttienjarige aanvaller: Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Barcelona.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat PSG de strijd om Mbappé wint, daar de Parijse club zeer dicht bij de komst van Neymar is. Met de naderende komst van de aanvaller van Barcelona is een bedrag van 222 miljoen euro gemoeid. Daar komt nog eens zeventig miljoen euro aan belasting bovenop, plus het salaris van de Braziliaan zelf. Er zijn nu al twijfels of PSG de regels inzake Financial Fair Play niet overschrijdt als Neymar daadwerkelijk naar het Parc des Princes komt.

Barcelona is achter de schermen ogenschijnlijk bezig met de komst van Philippe Coutinho van Liverpool, wordt ook met Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund in verband gebracht, maar zou volgens L'Équipe ook met het management van Mbappé hebben gesproken. Het aanstaande vertrek van Neymar betekent dat diens opvolger vrijwel verzekerd is van een basisplaats in het Camp Nou.

Real Madrid leek aanvankelijk de beste papieren te hebben om Mbappé in te lijven. De tiener liep enkele jaren geleden al stage bij de Spaanse topclub, die op sportief gebied het ene na het andere succes boekt en met Zinédine Zidane een legende én landgenoot van Mbappé op de bank heeft zitten. Het vertrek van Álvaro Morata en James Rodriguez betekent dat Mbappé uitzicht op speeltijd heeft, al weet hij dat spelers als Cristiano Ronaldo en Karim Benzema vrijwel altijd op het wedstrijdformulier staan.

Manchester City is de underdog in de strijd om de handtekening van Mbappé. Josep Guardiola verzekerde dat de Engelsen net zoveel kans maken op de eventuele komst van de Frans international als Real Madrid. Geld is sowieso geen probleem voor Manchester City, dat tientallen miljoenen uittrok voor de komst van onder meer Ederson, Bernardo Silva en Kyle Walker. Franse media gaan er echter van uit dat Mbappé meer voelt voor het vervolgen van zijn loopbaan in LaLiga, bij Real Madrid of Barcelona.

Later meer...