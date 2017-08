Feyenoord laat jeugdexponent definitief naar Heerenveen gaan

Feyenoord heeft met sc Heerenveen een akkoord bereikt over een transfer van Lucas Woudenberg. De landskampioen maakt dinsdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de 23-jarige linkervleugelverdediger voor twee seizoenen heeft getekend in het Abe Lenstra Stadion, met een optie voor nog een jaar.

Zodoende komt er na dertien jaar definitief een einde aan het huwelijk tussen Feyenoord en Woudenberg. De verdediger belandde op tienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van de Rotterdamse club, maar slaagde er nimmer in uit te groeien tot een vaste waarde. Hij werd eerder al voor een seizoen verhuurd aan Excelsior en NEC en slaat nu dus definitief de deur achter zich dicht in De Kuip, waar de back nog vastlag voor twee seizoenen.

"Hoewel Lucas niet altijd een vaste waarde is geweest, heeft hij zich altijd voor de volle honderd procent ingezet voor Feyenoord", vertelt technisch directeur Martin van Geel op de officiële website van Feyenoord. "Dat waarderen we zeer. Lucas heeft nu de leeftijd waarop hij aan spelen moet en wil toekomen, een vertrek was voor hem de beste oplossing. We wensen hem het allerbeste bij Heerenveen."

Woudenberg is na Nemanja Mihajlovic, Denzel Dumfries, Warner Hahn, Daniel Höegh en Marco Rojas de zesde zomeraanwinst van Heerenveen. Hij is in Friesland de opvolger van Lucas Bijker. Het elftal van Jurgen Streppel opent de competitie volgende week zondag met de uitwedstrijd tegen streekgenoot FC Groningen.