Vitesse zet hoog in: ‘We willen het Ajax, Feyenoord en PSV lastig maken’

Een maand geleden achtte Henk Fraser de terugkeer van Matt Miazga uitgesloten, maar de huurling van Chelsea is zaterdag 'gewoon' inzetbaar tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De Amerikaanse verdediger had meerdere opties, maar hield een goed gevoel over aan zijn eerste seizoen in Arnhem en is vol vertrouwen voor het tweede jaar.

Miazga trekt in gesprek met De Gelderlander de vergelijkingen met Lewis Baker en Bertrand Traoré. Zij werden in hun tweede seizoen op huurbasis belangrijke spelers voor Vitesse, stipt de Amerikaan aan. "Omdat ik uit de Verenigde Staten kom, heb ik nog harder een goede Europese basis nodig. Veel wedstrijden spelen, ervaring opdoen. En doordat we de Europa League hebben gehaald, spelen we op een hoger niveau."

"Natuurlijk, er waren mogelijkheden bij andere clubs. Maar Vitesse was altijd in beeld", legt Miazga uit. "Het is voor mij ook belangrijk om geen clubhopper te worden. Overal een jaartje spelen, iedere zomer ergens weer opnieuw beginnen. Dat wil ik niet. Met deze keuze heb ik continuïteit." De 22-jarige stopper had bovendien een goed gesprek met trainer Henk Fraser. De ambitie die hij ervaart bij de club, doet Miazga goed. "We willen op alle fronten goed presteren. De beker winnen, presteren in de Europa League en wie weet kunnen we het de top drie moeilijk maken."