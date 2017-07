Oranje-international hoopt op korte vakantie: ‘Dat is natuurlijk wel het doel’

Over precies een maand speelt het Nederlands elftal de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Oranje heeft een goed resultaat nodig om plaatsing voor de eindronde in 2018 in leven te houden. Wesley Hoedt kijkt uit naar de ontmoeting met les Bleus.

Het WK in Rusland was meer dan eens onderwerp van gesprek tijdens de vakantie van Hoedt. "Ik zei al tegen mijn vriendin: 'geniet er maar van, want wat mij betreft hebben we volgend jaar een veel kortere vakantie'. Vanwege het WK", aldus Hoedt op de site van de KNVB. "Dat is natuurlijk wel het doel. Zij maakte al de grap om volgend jaar dan maar door Rusland te reizen. Zou mooi zijn als het zover komt."

De verdediger, die in maart van dit jaar onder Danny Blind zijn debuut in Oranje maakte tijdens de verloren kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (2-0), vermaakt zich goed in de Italiaanse hoofdstad. "Het is hier 36 graden, dus lekker warm. Ach, je went eraan. Met mij gaat het goed. Ik ben iets later aangesloten bij de groep, omdat we in juni nog interlands met Oranje speelden. Maar het gaat de goede kant op met mijn fitheid."

Hoedt, die in 2015 AZ verruilde voor Lazio, bereidt zich voor op de start van het seizoen: "De serieuze oefenwedstrijden komen er nu aan en we spelen ook om de Italiaanse Supercup (13 augustus tegen Juventus, red.). Direct daarna is de start van de competitie, gevolgd door de wedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije. Veel belangrijke wedstrijden aan het begin van het seizoen dus. Ik heb er zin in."