Klopp waarschuwt verdediger: ‘Alleen spieren nodig om naar strand te gaan’

Jürgen Klopp houdt, zoals iedere manager, van fitte spelers, maar Joe Gomez slaat door. Volgens de oefenmeester van Liverpool heeft de twintigjarige verdediger, tijdens zijn periode met blessures, teveel spierweefsel gekweekt. Klopp vindt dat Gomez weer moet afslanken om in aanmerking te komen voor een basisplek bij Liverpool.

In oktober 2015 liep Gomez een kruisbandblessure op, een kwetsuur die hem het hele jaar aan de kant hield. Later kampte de Engelsman ook met kleine pijntjes. Klopp ziet in hem een fitte speler, maar verlangt minder spieren van zijn verdediger. "Ik heb lang gesproken met hem. Toen hij terugkwam, raakte hij weer geblesseerd. En toen hij wederom was hersteld, was hij te zwaar. Hij heeft heel veel spieren, maar je hebt alleen spieren nodig om naar het strand te gaan", aldus Klopp in gesprek met de Liverpool Echo.

"We moeten hier hard aan werken nu hij weer terug is", vervolgt de trainer. "Hij heeft gewicht verloren, hij is heel erg fit. Maar er zijn nog kleine details die voor verbetering vatbaar zijn. Iedereen vertelt me dat hij een fantastische speler is. Met name in kopduels is hij ijzersterk, maar hij kan nog beter. Hij moet bijvoorbeeld nog wat agressiever worden."