‘Van Persie is een mooie speler, maar als het niet loopt brengt hij weinig’

Vrijdagavond laat kwam het nieuws naar buiten dat Feyenoord al een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met Robin van Persie. De routinier moet Giovanni van Bronckhorst een extra offensieve optie bieden en daarnaast de rol van de met pensioen gegane Dirk Kuyt overnemen. Willem van Hanegem heeft echter zijn twijfels bij een eventuele komst van de spits van Fenerbahçe.

“Nou als ik eerlijk ben niet. Nou, niet nee... Ik vind het een geweldige speler, een van de beste spelers die we gehad hebben. Maar ze gaan het allemaal weer vergelijken met Kuyt”, legt hij uit in gesprek met FOX Sports. De clubicoon denkt dat Kuyt, ondanks dat hij volgens hem een mindere speler dan Van Persie was, beter bij de rol van routinier en leider in de kleedkamer past.

“Als het heel goed loopt dan heb je er misschien heel veel aan. Maar als het niet goed loopt... Kuyt stroopte zijn mouwen op en vloog erin. Dat zien al die gasten en dat is dan een voorbeeld. Robin is een heel mooie speler en als het niet gaat heeft hij niet veel anders om iets te brengen waarvan je denkt, daar heb je nog wat aan”, gaat Van Hanegem verder over Van Persie.

Van Bronckhorst weet zelf ook dat Van Persie een heel ander type speler is dan Kuyt. Toch hoopt de trainer van de Rotterdammers dat Feyenoord er met Fenerbahçe uit weet te komen, al geeft hij ook aan dat het nog niet zo makkelijk zal zijn om de spits naar De Kuip te halen: “Robin is wel iemand die altijd hoge verwachtingen met zich meebrengt, waar hij ook speelt. Daar wordt hij niet warm of koud van. Uiteindelijk moeten we afwachten hoe het gaat verlopen.”