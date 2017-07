Bijker vindt onderdak in Spanje: ‘Heeft ambitie om te promoveren naar LaLiga’

Lucas Bijker vertrok deze zomer transfervrij bij sc Heerenveen en heeft nu onderdak gevonden in Spanje. De linksback heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij het in LaLiga 2 uitkomende Cádiz. De overstap van de verdediger raakte de afgelopen dagen in een stroomversnelling.

“Zij zochten een linksback. De laatste dagen is het snel gegaan”, legt hij uit aan de Leeuwarder Courant. “Ik wist niet zoveel van de club. Maar dan ga je zoeken op internet en blijkt het een interessante club te zijn. Cádiz heeft de ambitie om te promoveren naar de Primera División.” Los Gaditanos eindigden vorig seizoen op een vijfde plek in de tweede divisie.

Bijker is er al achter gekomen dat het met temperaturen van ruim boven de dertig graden niet te doen is om overdag te trainen in Andalusië. Dat hij de afgelopen maanden er zelf voor gezorgd heeft dat hij op conditie bleef, helpt hem nu echter een hoop: “Dit is heel wat anders dan in Nederland. Ik heb voor mezelf de laatste maanden steeds flink doorgetraind. Na weer een duurloop in de regen kwam ik drijfnat thuis. Hier word ik drijfnat van het zweet.”