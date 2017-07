Willem II doet zaken met VfL Wolfsburg: ‘Zal komende dagen wel rondkomen’

Willem II gaat zich versterken met Ismail Azzaoui. De negentienjarige buitenspeler werd vrijdagmiddag met succes medisch gekeurd bij de Tilburgers en komt op huurbasis over van VfL Wolfsburg. Helemaal rond is de deal nog niet, want het papierwerk van beide clubs moet nog ondertekend worden.

“Dat zal een van de komende dagen wel rondkomen", laat Azzaoui weten in gesprek met het Brabants Dagblad. Zaterdagavond is hij inzetbaar voor het oefenduel met Cercle Brugge. “Alle partijen zijn het erover eens dat de Nederlandse competitie en Willem II de beste manier is om de draad weer op te pakken na mijn zware blessure. Ik kon ook naar clubs uit de Tweede Bundesliga, maar wil zelf dolgraag in Nederland spelen."

Azzouzi, geboren in Brussel, werd in 2014 door Tottenham Hotspur weggeplukt uit de jeugdopleiding van Anderlecht. In 2015 telde Wolfsburg een miljoen euro neer om hem naar Duitsland te halen. Een doorbraak in de hoofdmacht is vooralsnog uitgebleven. In Tilburg moet de rechtsbuiten ervaring opdoen op het hoogste niveau. Zijn contract bij Wolfsburg loopt door tot medio 2020.